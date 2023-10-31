Тель-Авив, Израиль, 31 октября, 2023, 07:19 — ИА Регнум. Армия обороны Израиля вступила в третий этап войны с палестинским движением ХАМАС в секторе Газа, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

Иван Шилов ИА Регнум ЦАХАЛ

«Первый, блокирующий этап завершён. Второй этап — удары по ним с воздуха — продолжается всё время. Третий этап — Армия обороны Израиля расширила своё наземное вторжение в сектор Газа», — говорится в заявлении, опубликованном на странице офиса Нетаньяху в социальной сети X.

Отмечается, что ЦАХАЛ, расширяя своё вторжение в сектор Газа, действует методично, поэтапно добиваясь прогресса. Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что Израиль поставил перед собой чёткую цель — уничтожить весь потенциал палестинского движения.

Как передавало ИА Регнум, 28 октября войска армии Израиля вошли в сектор Газа, чтобы уничтожить инфраструктуру ХАМАС и освободить заложников. Нетаньяху назвал это началом второго этапа войны.

Позднее официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари в ходе брифинга 29 октября заявил о расширении наземных операций в секторе Газа. По его словам, боевые действия продолжаются в соответствии с утверждённым планом.