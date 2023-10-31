Москва, 31 октября, 2023, 16:30 — ИА Регнум. Израиль показал, что не может вести военную операцию в секторе Газа без поддержки США. Об этом корреспонденту ИА Регнум 31 октября заявил востоковед Артём Кирпичёнок.

Mahmoud Issa/ Keystone Press Agency/Global Look Press

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о начале третьего этапа в войне ЦАХАЛ против ХАМАС.

Как отметил Кирпичёнок, в последние недели стало понятно, что у Израиля нет военного потенциала, чтобы провести военную операцию в секторе Газа в кратчайшие сроки. Времена блицкригов, когда израильтяне за шесть дней громили армии трёх соседних государств, давно прошли. И более того, стало понятно, что Израиль не может вести боевые действия без поддержки Вашингтона — непрекращающиеся бомбардировки сектора Газа обеспечиваются благодаря воздушному мосту, налаженному между США и Израилем.

«А израильская армия испытывает большой недостаток снаряжения. В израильских социальных сетях можно найти публикации, что солдатам-резервистам не хватает касок и бронежилетов. хотя уже прошёл почти месяц. Таким образом, стало очевидно, что Израиль неспособен быстрым ударом решить проблему сектора Газа», — констатировал Кирпичёнок.

Кроме того, штурм Газы может привести к совершенно непредсказуемым последствиям как в отношениях Израиля с соседними государствами, так и в смысле потерь, которые может понести израильская армия. С другой стороны, Нетаньяху, как отметил востоковед, необходимо продемонстрировать максимум активности для израильского общественного мнения. А общественность требует мести и крови.

«Поэтому он прибегает к политике затягивания ситуации. Основной упор сделан на бомбардировки, затем ограниченные военные действия, которые идут по периметру сектора Газа. Израильские военные входят небольшими колоннами, но сильно не углубляясь», — заметил Кирпичёнок.

По его словам, самое печальное и тревожное в этой ситуации то, что военный конфликт может затянуться на годы.

«И к чему это приведёт в политическом и гуманитарном плане, страшно представить, — предупредил он.— Если всё будет продолжаться такими темпами, то никакой победы над ХАМАС, конечно, не будет. А вот жертв среди гражданского населения в какой-то момент окажется столько, что неизвестно, как на это отреагирует мировое общественное мнение».

Кроме того, сомнительна цель Израиля, обозначенная как уничтожение военного и управленческого потенциала ХАМАС, поскольку политическое руководство этого движения расположилось за пределами сектора Газа.

«Как они собираются перебить несколько тысяч членов ХАМАС в Газе, тоже непонятно. Кроме того, а что это в конечном итоге даст? Кроме ХАМАС, в этом регионе есть множество вооружённых группировок. Например, тот же «Исламский джихад» (террористическая организация, запрещённая в РФ), который, в отличие от ХАМАС, зависит от Ирана и занимает куда более радикальные позиции», — призвал не забывать Кирпичёнок.

По его мнению, уничтожив ХАМАС, израильтяне просто откроют дорогу другим радикалам.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам Нетаньяху, израильская армия (ЦАХАЛ) расширила своё наземное вторжение в сектор Газа. Таков третий этап этой войны. Первый заключался в блокировании анклава. Второй — в нанесении ударов по объектам ХАМАС с воздуха. Премьер-министр Израиля подчеркнул, что цель его страны — уничтожить военный и управленческий потенциал ХАМАС. Кроме того, он предостерёг «Хезболлу» от вмешательства в конфликт, иначе она получит такой удар, которого даже не может представить.

По словам Нетаньяху, власти Израиля не пойдут на прекращение огня, потому что считают это поражением в борьбе с ХАМАС. Он сравнил ситуацию с поведением США после бомбардировки японской армией Пёрл-Харбора во время Второй мировой войны и сказал, что призывы к прекращению огня означают призывы к тому, чтобы уступить ХАМАС, а значит — терроризму и варварству.

В свою очередь, координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что США выступают против прекращения огня в секторе Газа, так как это, по мнению Вашингтона, будет выгодно ХАМАС.