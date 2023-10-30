Вашингтон, 31 октября, 2023, 00:56 — ИА Регнум. Владимир Зеленский отдал приказ украинским военным атаковать Курскую атомную электростанцию из-за своего отчаяния, связанного с потерей Киевом поддержки со стороны Запада, заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«У Зеленского есть последний бросок. На самом деле, меня беспокоит то, что он в настоящее время нападает на атомные электростанции в России, в Курске. Речь идёт об его отчаянии», — сказал эксперт.

Макговерн считает, что такие шаги Украины способны вызвать очень серьезные последствия.

Бывший аналитик ЦРУ выразил надежду, что Европа сможет отговорить Зеленского от реализации указанных планов и катастрофы удастся избежать. Экс-сотрудник спецслужбы также предупредил, что в скором времени Киев может ждать крах, поскольку приоритет поддержки со стороны Запада сместится в сторону Израиля.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 26 октября Минобороны России проинформировало, что над территорией Курской области были перехвачены украинские дроны, один из которых сбили в районе города Курчатова, где располагается Курская АЭС. После случившегося работа станции продолжилась в штатном режиме.

Источник ИА Регнум рассказал, что военные, охраняющие периметр Курской АЭС, зафиксировали падение дрона с последующим детонированием около склада с ядерными отходами. В результате произошедшего был посечён фасад здания склада.

Также возле КПП административного комплекса № 2 Курской АЭС нашли ещё один украинский беспилотник с неустановленным взрывным устройством, который находился на асфальте. Оно не сработало.

28 октября Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) объявило, что уровень радиации на Курской атомной электростанции после атаки дронов ВСУ не превышает установленных норм. Глава организации Рафаэль Гросси пообещал, что агентство приложит все силы, чтобы помочь предотвратить ядерную аварию в период вооружённого конфликта.