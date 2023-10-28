Вена, 28 октября, 2023, 21:47 — ИА Регнум. Уровень радиации на Курской атомной электростанции после атаки украинских беспилотников не превышает установленных норм, сообщили 28 октября в пресс-службе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

«МАГАТЭ известно о сообщениях с российской стороны о том, что в районе Курской атомной электростанции на юге Российской Федерации были обнаружены три беспилотных летательных аппарата, один из которых взорвался, причинив незначительный ущерб фасаду здания, где хранится отработанное ядерное топливо», — сказано в сообщении, которое приводит ТАСС.

Как отметил гендиректор агентства Рафаэль Гросси, события этой недели, 23–29 октября, показывают, что существуют риски для ядерной безопасности, причём не только на Запорожской АЭС. Он добавил, что МАГАТЭ продолжит делать все, что в силах агентства, чтобы помочь предотвратить ядерную аварию во время военного конфликта.

Как передавало ИА Регнум, Минобороны России проинформировало о перехвате украинских дронов над территорией Курской области вечером 26 октября. Один из аппаратов был сбит в районе города Курчатова, где находится Курская АЭС. После атаки на станции сообщили, что работа продолжается в штатном режиме. Ещё один беспилотник противника сбили в небе над регионом вечером следующего дня, 27 октября.

По данным источника ИА Регнум, 26 октября военные 71-го отдельного батальона войск национальной гвардии, которые охраняют периметр Курской АЭС, зафиксировали падение дрона с последующим детонированием около склада с ядерными отходами. В результате взрыва был посечён фасад здания склада. Кроме того, в тот же день около КПП административного комплекса №2 Курской АЭС был найден второй украинский дрон — он лежал на асфальте с неустановленным взрывным устройством, которое не сдетонировало.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что атака на Курскую АЭС подтверждает готовность киевского режима к совершению любых терактов. По её словам, во всех дронах были компоненты, поставленные Западом. Атаку киевский режим не мог осуществить без разрешения западных кураторов, и не исключено, что с их подачи, отметила официальный представитель МИД.