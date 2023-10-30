Москва, 30 октября, 2023, 12:49 — ИА Регнум. Уголовное дело о беспорядках в аэропорту Уйташ (Махачкала) в Республике Дагестан передадут в Главное следственное управление Следственного комитета для полного, объективного и тщательного расследования, сообщили 30 октября в пресс-службе СК.

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«По итогам совещания глава СК России принял решение передать уголовное дело в главное следственное управление», — говорится в сообщении.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провёл оперативное совещание с участием первого зампредседателя ведомства Эдуарда Кабурнеева, на котором заслушал доклад о следственных действиях по уголовному делу о массовых беспорядках на территории аэропорта.

В пресс-службе СК заявили, что в рамках уголовного дела допрашиваются участники массовых беспорядков, проводятся обыски. Следователи провели осмотр места происшествия и изъяли записи с камер видеонаблюдения.

Как сообщало ИА Регнум, толпа жителей Махачкалы 29 октября прорвалась на взлётно-посадочную полосу аэропорта Уйташ. Люди пришли с антиизраильскими плакатами и скандировали лозунги в поддержку Палестины. В какой-то момент часть толпы сломала входные двери и прорвалась в здание терминала аэропорта. Это произошло после прибытия рейса из Тель-Авива.

Затем в аэропорту начались беспорядки. В результате пострадали как гражданские лица, так и полицейские. Минздрав Дагестана сообщил, что два человека находятся в крайне тяжёлом состоянии. После беспорядков возбудили уголовное дело.

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов заявил 30 октября, что беспорядками оперировали с Украины. По его словам, инициаторы этой акции, безусловно, оперировали с территории Украины. Он также назвал произошедшее в аэропорту Махачкалы цинизмом и предательством.