Москва, 30 октября, 2023, 08:10 — ИА Регнум. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству обратился с инициативой в Минэкономразвития РФ с предложением разработать законопроект, направленный на упрощение выкупа акций у акционеров из недружественных стран. Об этом сообщило «РИА Новости».

Иван Шилов, ИА REGNUM Совет Федерации

Член конституционного комитета Артём Шейкин пояснил, что акционерами многих публичных АО выступают не только российские граждане, но и представители недружественных государств. По его словам, если граждане РФ купили акции, то иностранные инвесторы могут быть несогласны и требовать выкупа своих акций, чтобы как можно скорее избавиться от них.

Шейкин добавил, что многие законодательные механизмы затрудняют возможность быстрого выхода недружественных акционеров из российских предприятий.

Нужен федеральный закон, добавил Артём Шейкин, который минимизирует требования, связанные с направлением обязательного предложения недружественным акционерам. Это позволит им быстро и эффективно выйти из экономически значимых обществ.

Как сообщало ИА Регнум, сумма активов российских предпринимателей, которая была выведена с февраля 2022 года из Европы в Россию и дружественные страны, достигает 50 млрд долларов.

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