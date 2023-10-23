Москва, 23 октября, 2023, 18:31 — ИА Регнум. Инвестиции в золото выглядят сейчас самым надёжным способом сохранения сбережений, так как этот драгоценный металл отличается очень стабильной ценой. Об этом корреспонденту ИА Регнум 23 октября заявил директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.

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Ранее онлайн-голосование, проведённое IRN.RU, показало, что, если раньше жители России в массе своей предпочитали инвестировать сбережения в покупку недвижимости, то сегодня чаще склоняются к покупке ценных бумаг, валюты или внесению денег на банковские депозиты.

Как полагает Остапкович, к таким опросам населения надо относиться с осторожностью и не спешить с фундаментальными выводами, так как население может менять свои приоритеты за два-три-четыре месяца в зависимости от бытовой ситуации.

«По поводу депозитов всё понятно. Если повышается ключевая ставка Банка России, то значит автоматически растёт процент по депозитам в коммерческих банках и депозиты становятся привлекательными. Более того, сегодняшняя ставка перебивает инфляционную нагрузку, — объяснил он. — Что касается недвижимости, то в последнее время очень многие эксперты прогнозируют, что на российском рынке недвижимости назревает большой пузырь».

Кроме того, не до конца понятно, что в 2024 году будет с системой ипотечного кредитования. По словам Остапковича, в настоящее время многие регионы, особенно миллионники, сталкиваются не с проблемой строительства нового жилья, а с проблемой его продажи.

«До 50% объектов недвижимости стоят с закрытыми окнами. Поэтому люди начинают отходить от недвижимости как инвестиционного инструмента. Она становится не очень удобным активом, который оказывается в зоне большой неопределённости», — сказал он.

Играть с акциями и облигациями могут себе позволить либо квалифицированные инвесторы, либо те, кто готов заплатить серьёзному брокеру. Да и в целом выходить в настоящее время на фондовый рынок — достаточно рискованный шаг.

Поэтому, как полагает Остапкович, основная часть населения России продолжит нести деньги на депозит.

«Лучше всего вкладывать сбережения в детей и внуков. В их образование, здоровье и так далее. Если же говорить о более приземлённом варианте, то из-за очень высокого фона неопределённости надёжнее всего выглядят инвестиции в золото. С вероятностью 80% вы никогда на нём ничего не выиграете, но и не проиграете. Если вы его купили, то через два-три года его цена будет на том же самом уровне. Проиграть невозможно», — пояснил Остапкович.

С выводами о проблемах, переживаемых в настоящее время российским рынком недвижимости, согласилась Мария Ермилова, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова. Ставки по ипотеке растут, и стоимость недвижимости тоже. Она становится менее перспективна для инвестирования.

«Депозиты предпочитают в свете повышения ставок. Есть варианты под более чем 15% годовых. Поэтому пока ключевая ставка достаточно высокая и предлагаются вклады под высокие ставки, это будет востребовано», — констатировала Ермилова.

По её мнению, наилучшим вариантом является диверсификация — то есть распределение денег между разными активами.

Ранее «Известия» сообщили, что, по итогам онлайн-голосования от IRN.RU, 26% респондентов признались, что предпочли бы положить сбережения на депозит. За покупку валюты высказались 20,7%, а облигаций — 17,2%. Покупку недвижимости хорошей идеей сочли только 16,8%, хотя год назад этот показатель достигал 23%.

Кроме того, ИА Регнум сообщало о том, что, по результатам социологического исследования Anderida Financial Group, 32% россиян предпочитают хранить сбережения «под матрасом». Ещё 46% держат их на банковских вкладах. Наиболее популярная цель хранения (42%) — «на всякий случай, про запас».

Как полагает Денис Перепелица, директор федерального методического центра по финансовой грамотности, инвестиции в недвижимость и акции российских компаний более выгодны , чем сбережения на депозитах.

Также есть прогнозы, что в России будет расти доля сбережений в юанях. К примеру, в Сбербанке ждут, что к концу 2023 года эта доля удвоится.

Опрос ВЦИОМ, проведённый летом 2023 года, показал, что более четверти (27%) россиян не располагают сбережениями, а 68% заявили, что хранят сбережения в рублях.