Москва, 3 октября, 2023, 23:42 — ИА Регнум. Акционерное общество (АО) «Роснано» не сможет погасить задолженность перед кредиторами до конца 2023 года за счет собственных средств, говорится в отчете организации, опубликованном на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

Tikhonoff Michael / moscow-live.ru Роснано

«Учитывая размер кредиторской задолженности в виде кредитов и облигационных займов, подлежащих погашению до конца 2023 года, исполнение АО «Роснано» долговых обязательств в полном объеме исключительно за счет собственных средств объективно невозможно», — сказано в тексте.

Авторы отчета уточнили, что АО «Роснано» имеет признаки неплатежеспособности. В компании также предупредили, что, если акционеры не примут меры для улучшения финансовой отчетности, то существует высокая вероятность банкротства организации.

Чистый долг «Роснано» за первую половину 2023 года достиг 95,6 млрд рублей, При этом размер задолженности снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 20,3%, но вырос на 5,2% с начала текущего года.

Как сообщало ИА Регнум, 16 октября 2022 года лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов призвал начать процедуру банкротства «Роснано». Он назвал проект сверхубыточным и выразил мнение, что траты на поддержку компании обойдутся налогоплательщикам слишком дорого.

18 октября 2022 года газета «Ведомости» со ссылкой на нескольких федеральных чиновников и источник, близкий к компании «Роснано», написала, что в правительстве России обсуждается вариант ликвидации этой организации из-за её финансовых проблем.

12 сентября 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что Анатолий Чубайс, ранее возглавлявший «Роснано», «удрал» из РФ, предположительно, из-за огромной финансовой дыры, которая образовалась в компании. Чубайс покинул страну в марте 2022 года.