Вашингтон, 14 сентября, 2023, 15:42 — ИА Регнум. Сумма активов российских предпринимателей, которая была выведена с февраля 2022 года из Европы в Россию и дружественные страны, достигает 50 миллиардов долларов. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Владимир Трефилов/РИА Новости

По информации агентства, акционеры компаний United Medical Group CY Plc и MD Medical Group Investments Plc, контролируемых Игорем Шиловым и Марком Курцером, за минувший месяц одобрили переезд компаний с Кипра в Россию. Этот перевод позволит увеличить общую стоимость активов, которые были переведены в другие государства самыми богатыми гражданами России с февраля 2022 года, по меньшей мере до 50 миллиардов долларов.

В материале отмечается, что этот перевод нарушит многолетнюю тенденцию, при которой российские миллиардеры хранили свои активы в Европе, пользуясь низкими налогами в офшорах, преимуществами благоприятной для инвесторов правовой системы, а также возможностью получать дивиденды в иностранной валюте.

Авторы статьи указали на то, что теперь за пределами Европы у богатейших граждан России остаётся всё меньше мест для размещения своих средств, так как многие из них находятся под санкциями Великобритании, США или ЕС, в связи с этим кроме России активы переводятся в такие государства, как Казахстан и Объединенные Арабские Эмираты.

Агентство добавило, что одними из первых были переведены из Швейцарии и с Кипра в Россию семейные активы миллиардеров Андрея Гурьева и Виктора Рашникова, миллиардер Игорь Алтушкин последовал за ними позже.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин, обращаясь к бизнесменам, которые столкнулись с прессингом на Западе, заявил, что надежнее вкладывать капиталы в России. Глава государства отметил, что это касается и масштабных инфраструктурных проектов, и локальных проектов городского развития туризма. Не наступайте дважды на одни и те же грабли, подчеркнул российский лидер.

Авторы статьи в американском издании American Thinker отметили, что Россия продолжает процветать, а её экономика может в будущем обогнать и США. Они назвали введение санкций против России «самым грандиозным просчётом за всю историю».

Премьер-министр России Михаил Мишустин 8 сентября указал на закрепившийся рост российской экономики, о чём свидетельствуют показатели ВВП, который в июле в годовом выражении превысил уровень 2022 года на 5%, а уровень двухлетней давности ― почти на 1%. В целом же за семь месяцев 2023 года этот показатель увеличился более чем на 2%.