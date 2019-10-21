Пекин, 21 октября, 2019, 07:53 — ИА Регнум. Нарастающая милитаризация киберпространства, космоса и увеличивающаяся смертоносная сила вооружений классических войн представляют основную угрозу международной безопасности, заявил, выступая на Сяншаньском форуме в Пекине, министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Mil.ru Сергей Шойгу

«Сегодня наиболее опасные явления в сфере международной безопасности — это вовлечение стран в гонку вооружений за счет размещения на их территории дестабилизирующих видов вооружений, милитаризация космоса, перенос борьбы в киберсферу», — отметил глава Минобороны РФ.

По мнению Шойгу, перед мировым сообществом в настоящий момент стоит острая необходимость понимать данные вызовы и быть готовыми к преодолению этих вызовов путем открытого диалога между странами.

Ранее глава Минобороны заявил о необходимости учесть уроки истории при формировании современной архитектуры безопасности. 75-летие разгрома фашизма должно стать отправной точкой такого пересмотра.