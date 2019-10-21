Пекин, 21 октября, 2019, 06:16 — ИА Регнум. О существенной деградации международных отношений заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, выступая на пленарном заседании проходящего в Пекине Сяншаньского форума.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Хищник

Глава Минобороны России заявил о «стремлении ряда держав достигать своих узких национальных интересов в ущерб законным интересам других государств».

"Они пытаются изменить существующую систему отношений, основанную на центральной роли ООН и международном праве, выстроенном на основе опыта и итогов Второй мировой войны», — отметил Шойгу.

В настоящее время международные отношения не только не развиваются, но, напротив, деградируют, уверен министр, «на смену конкуренции приходят санкционные войны, создаются препятствия для торговли, обмена знаниями и технологиями».

"Хаос и обрушение государственности стран становятся нормой, — подытожил министр, приведя в пример разрушенные в обход решений ООН Югославию, Ирак и Ливию. — Сегодня попытку насильственной смены власти мы наблюдаем в Венесуэле».

Напомним, Сяншаньский форум китайские власти проводят с 2006 года. В 2019 году в нём участвуют руководители 23 стран, шесть государств делегировали для участия министров обороны, от 17 стран прибыли заместители оборонных ведомств.