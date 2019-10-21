Пекин, 21 октября, 2019, 06:51 — ИА Регнум. Существует вероятность того, что США развернут ударные установки, ранее запрещенные ДРСМД, в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Флаг США

«Есть все основания полагать, что американские ударные средства, ранее запрещенные ДРСМД, с высокой вероятностью могут быть развернуты в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европе для провоцирования напряжённости», — сказал министр.

По его словам, такое решение неизбежно спровоцирует гонку вооружений, рост напряженности и повысит вероятность инцидентов.

Напомним, 2 августа ДРСМД прекратил своё действие в связи с выходом из соглашения США. После этого Россия также сняла с себя обязательства по ДРСМД.