Махачкала, 30 октября, 2023, 04:17 — ИА Регнум. В махачкалинском аэропорту «Уйташ» объявили пожарную тревогу, находящихся на месте граждан попросили срочно покинуть помещение, передаёт 30 октября «РИА Новости».

Pxhere.com Пожарная сигнализация

«Сейчас на территории аэропорта работают правоохранители, участники беспорядков начинают расходиться», — говорится в сообщении.

При этом не уточняется, была ли реальная угроза пожара.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Росавиация объявила об освобождении аэропорта от несанкционированно проникших туда людей, которые рвались к самолёту, прилетевшему из Тель-Авива. По информации ведомства, аэропорт закрыли на приём воздушных судов с 29 октября и до 02:59 мск 6 ноября (предварительно).

Личности всех, кто принимал участие в беспорядках, установят с помощью камер видеонаблюдения. В МВД призвали жителей временно ограничить движение по трассе Махачкала — Каспийск.

Власти Дагестана заявили о контроле над ситуацией в аэропорту Махачкалы. В городах и районах республики усилены меры безопасности. Беспорядкам будет дана правовая оценка. Работу воздушной гавани возобновят в ближайшее время после проведения проверочных и восстановительных мероприятий.

После инцидента в махачкалинском аэропорту за помощью к врачам обратились более 20 человек. Среди пострадавших как правоохранители, так и гражданские лица. Два человека находятся в крайне тяжёлом состоянии, уточнили в минздраве Дагестана.