В аэропорту Махачкалы включили сигнал пожарной тревоги
В аэропорту Махачкалы объявили пожарную тревогу
Махачкала, 30 октября, 2023, 04:17 — ИА Регнум. В махачкалинском аэропорту «Уйташ» объявили пожарную тревогу, находящихся на месте граждан попросили срочно покинуть помещение, передаёт 30 октября «РИА Новости».
«Сейчас на территории аэропорта работают правоохранители, участники беспорядков начинают расходиться», — говорится в сообщении.
При этом не уточняется, была ли реальная угроза пожара.
Как сообщало ИА Регнум, ранее Росавиация объявила об освобождении аэропорта от несанкционированно проникших туда людей, которые рвались к самолёту, прилетевшему из Тель-Авива. По информации ведомства, аэропорт закрыли на приём воздушных судов с 29 октября и до 02:59 мск 6 ноября (предварительно).
Личности всех, кто принимал участие в беспорядках, установят с помощью камер видеонаблюдения. В МВД призвали жителей временно ограничить движение по трассе Махачкала — Каспийск.
Власти Дагестана заявили о контроле над ситуацией в аэропорту Махачкалы. В городах и районах республики усилены меры безопасности. Беспорядкам будет дана правовая оценка. Работу воздушной гавани возобновят в ближайшее время после проведения проверочных и восстановительных мероприятий.
После инцидента в махачкалинском аэропорту за помощью к врачам обратились более 20 человек. Среди пострадавших как правоохранители, так и гражданские лица. Два человека находятся в крайне тяжёлом состоянии, уточнили в минздраве Дагестана.