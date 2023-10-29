Махачкала, 29 октября, 2023, 23:41 — ИА Регнум. В Росавиации заверили, что аэродром Махачкалы освобождён от несанкционированно проникших туда людей, которые рвались к самолёту прилетевшему из Тель-Авива.

В ведомстве также сообщили, что столичный аэропорт закрыли на приём воздушных судов с 29 октября и до 02:59 мск 6 ноября (предварительно).

Ситуация в аэропорту Махачкалы находится под контролем. Личности всех, кто принимало участие в беспорядках, установят с помощью камер видеонаблюдения.

В МВД призвали жителей временно ограничить движение по трассе Махачкала — Каспийск.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 29 октября толпа людей прорвалась на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы. Аэропорт Махачкалы временно закрыт. Прилетающие самолёты перенаправили на запасные аэродромы.

Беспорядки возле воздушной гавани начались с акции в поддержку Палестины.

В ГУ МВД РФ по Северному Кавказу сообщили о возбуждении уголовного дела из-за беспорядков в аэропорту. Нарушители задержаны. Уголовной ответственности не избегут и те, кто подстрекал к беспорядкам и разжиганию межнациональной розни.