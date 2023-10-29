Махачкала, 30 октября, 2023, 01:58 — ИА Регнум. Более 20 человек обратились за медицинской помощью после инцидента в махачкалинском аэропорту, сообщило 30 октября министерство здравоохранения Дагестана.

Иван Шилов ИА Регнум Больница

По официальной информации, в республиканские стационары доставлены десять пострадавших.

«Пострадавшие средней степени тяжести и тяжёлые есть как среди полицейских, так и среди гражданских лиц. Двое человек в крайне тяжёлом состоянии», — уточнили в минздраве республики.

Ещё более десяти пострадавших с лёгкими травмами обратились к медикам амбулаторно.

Министр здравоохранения республики Татьяна Беляева взяла под личный контроль оказание помощи раненым.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 29 октября толпа людей прорвалась на взлётно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы. Воздушную гавань временно закрыли, а прилетающие самолёты перенаправили на запасные аэродромы.

Беспорядки возле аэропорта начались с акции в поддержку Палестины. По факту инцидента в аэропорту Махачкалы возбудили уголовное дело.

Правительство Дагестана из-за беспорядков в аэропорту Махачкалы перешло на круглосуточный режим работы, мобилизованы силы всех ведомств.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала события в Махачкале разжиганием розни. Она призвала дагестанцев не поддаваться на провокации и строго следовать закону и призывам властей республики.

Участники беспорядков в аэропорту Махачкалы грубо нарушили закон, оценку их действиям дадут правоохранительные органы, заявил глава Дагестана Сергей Меликов. Он добавил, что дагестанцы сопереживают страданиям жителей Палестины и молятся о мире в регионе.