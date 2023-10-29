Вашингтон, 29 октября, 2023, 06:55 — ИА Регнум. Отказ киевского режима и его главы Владимира Зеленского от мирных переговоров с Россией может иметь катастрофические последствия — вплоть до ядерных. США и Западу необходимо договариваться с Москвой, об этом всё чаще стали говорить и в кулуарах. Так считает бывший специальный помощник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу. Своё мнение он изложил в статье для издания American Conservative.

Сергей Корсун ИА Регнум Байден, военная помощь, Украина и США

По словам автора, у США нет серьёзных, жизненно важных интересов, стоящих на кону, оправдывающих «украинскую историю».

«Любой конфликт, скорее всего, станет ядерным — катастрофой. Использовать украинцев в качестве пушечного мяса — сомнительное моральное предприятие», — считает Даг Бэндоу.

Эксперт констатировал — Зеленский отказался от мирных переговоров, хотя очевидно, что Россия обладает преимуществом в войне на истощение.

«Только эскалация — формальное вступление союзников Украины в войну — могла бы принести победу. Однако это будет самоубийством», — добавил Бэндоу.

Автор уверен, что Запад тоже несёт большую вину. Союзники во главе с Вашингтоном лгали Москве, игнорировали интересы безопасности России и превратили Украину в оружие для продвижения американского господства. Даже генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг недавно признал, что война была ненужной. Вот почему Киев получил обещания по вступлению в НАТО, а не действия.

«Отправной точкой для этого сдвига должно стать сворачивание помощи Конгрессом. Последствия будут тяжелыми для Украины, но альтернативы ещё хуже: нереалистичные, дорогостоящие, неэффективные и неустойчивые. Вашингтон должен взять на себя инициативу по прекращению войны, которую он так много поощрял», — резюмировал эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, по мнению главы МИД РФ Сергея Лаврова, страны Запада уже начали испытывать беспокойство по поводу Украины, которая уже не скрывает в себе «взращенного бесшабашной Америкой монстра».

Зеленский и его окружение не особо «слушаются» своих заокеанских друзей. При этом Киев набрался наглости и не стесняясь высказывает спонсорам претензии, считает Лавров.

Белый дом закончит всё на Украине по вьетнамскому сценарию. Так считает бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Американцам уже не интересна Украина, поэтому США просто уйдут, пояснил офицер.