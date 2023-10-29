Киев, 29 октября, 2023, 23:19 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский скрывает правду о провалах украинской армии и о тяжёлом положении ВСУ. Об этом заявил политолог, экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube. Так он прокомментировал речь Зеленского в эфире всеукраинского телемарафона.

Иван Шилов ИА REGNUM

По словам Соскина, Зеленский хвалится продвижением ВСУ, которого на самом деле нет, «позитива тоже нет».

«Мы с вами имеем ситуацию фактически тупика, а 4 ноября будет уже пять месяцев так называемого абсолютно бездарного проигрышного кровавого убойного для украинской армии контрнаступления. Зеленский, кто за это отвечать будет? Ты должен отвечать», — призвал эксперт.

Лидер Украины, по словам Олега Соскина, врёт о всесторонней поддержке со стороны Запада. Известно, что Венгрия и Словакия уже отказались помогать Киеву и его армии.

Соскин резюмировал, что положение для Украины нехорошее, украинские войска находятся в тяжелейшем состоянии, пытаясь удержать оборону.

«Войска несут колоссальные потери в живой силе и технике. Зеленский, что же у тебя хорошего?» — спросил он.

Как сообщало ИА Регнум, страны Запада уже начали испытывать беспокойство по поводу Украины, которая не скрывает в себе «взращенного бесшабашной Америкой монстра», заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Зеленский и его окружение не особо «слушаются» своих заокеанских друзей. При этом Киев набрался наглости и не стесняясь высказывает спонсорам претензии.

Военнослужащие ВСУ в районе Соледара начали испытывать дефицит патронов к стрелковому оружию, это следует из радиоперехватов. Об этом сообщил командир разведгруппы батальона «Скиф» (Барс-35), входящего в Добровольческий штурмовой корпус, с позывным Воля.