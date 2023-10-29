Лондон, 29 октября, 2023, 17:30 — ИА Регнум. Провал контрнаступления ВСУ спровоцировал разногласия между главой киевского режима Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВС Украины Валерием Залужным, пишет The Sunday Times со ссылкой на источник.

Иван Шилов ИА Регнум Залужный

Отмечается, что Зеленский не хочет приостанавливать контрнаступление, поскольку на Западе могут подумать, что Киев не может достичь намеченных целей с помощью боевых действий.

В то же время Залужный считает, что продолжать наступление не следует, а необходимо удерживать текущие позиции и готовиться к активизации сил в 2024 году.

Запад рассчитывал, что Киев одержит победу ещё летом в ходе контрнаступления, чего не произошло, теперь Украина опасается, что ей сократят помощь, так как НАТО не слишком заинтересовано в конфликте, направленном «на истощение», заключила газета.

Как сообщало ИА Регнум, ранее на Украине допустили возможное усиление мобилизации из-за потерь ВСУ. Член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности Сергей Рахманин отметил необходимость формирования в рядах украинской армии новых бригад и соединений.

Россия ведёт контрнаступление на Украине и уничтожает в мини-котлах последние резервы ВСУ, Киев вынужден перебрасывать войска с одного участка фронта на другой. Украинцы теряют инициативу и несут огромные потери, их последние резервы уже на исходе, отметил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

Подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвисзаявил о невозможности победы Украины над Россией, независимо от того, сколько денег выделит Конгресс и сколько танков и боеприпасов американская сторона предоставит Киеву. Автор призвал Запад признать эту очевидную истину и указал на то, что на контрнаступление ВСУ были затрачены громадные ресурсы, однако оно не смогло оправдать ожиданий и принесло украинской армии лишь «умопомрачительные» потери личного состава и боевой техники.