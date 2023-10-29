Вашингтон, 30 октября, 2023, 02:05 — ИА Регнум. Повышение ставок на Ближнем Востоке со стороны США может привести к уничтожению Израиля, заявил американский полковник в отставке Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Redacted.

BMG-2048 Дуглас Макгрегор. Полковник армии США в отставке

Эксперт считает, что все предпосылки для очень крупной войны очевидны. Америка обостряет ситуацию по всем направлениям. А пример Украины — показательный.

«Похоже, мы считаем, что повышение ставок работает. Мы попробовали это на Украине. Мы обостряли ситуацию — и сегодня Украина оказалась в руинах. Если палестино-израильский конфликт получит продолжение, то в итоге от Израиля может ничего не остаться», — предположил военный.

Дуглас Макгрегор также считает, что конфронтация Белого дома со многими государствами на Ближнем Востоке может обернуться катастрофическими последствиями.

Как сообщало ИА Регнум, ни один ребёнок в Газе не находится в безопасности — число убитых здесь детей за три недели превысило число детей, ежегодно погибавших в зонах конфликтов в более чем 20 странах мира за последние три года, заявили в международной благотворительной организации Save the Children («Спасти детей»).

Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан заявил, что Израиль совершает моральное и юридическое нарушение в Газе. Судом были задокументированы дела о преступлениях, совершенных ЦАХАЛ в регионе.

В обстрелянной израильской армией больнице «Аль-Кудс» в секторе Газаукрываются 14 тыс. мирных жителей.