Газа, Палестина, 29 октября, 2023, 19:12 — ИА Регнум. В обстрелянной израильской армией больнице «Аль-Кудс» в секторе Газа укрываются 14 тысяч мирных жителей, сообщило 29 октября палестинское общество Красного полумесяца в соцсети X (бывшая Twitter).

«В настоящий момент 14 тысяч перемещённых гражданских лиц, большинство из которых дети и женщины, располагаются в больнице «Аль-Кудс» в Газе», — говорится в сообщении.

Ранее палестинский Красный полумесяц сообщал, что в больнице укрываются около 12 тысяч человек.

Как передавало ИА Регнум, 29 октября Израиль нанёс удар по окрестностям больницы «Аль-Кудс» в секторе Газа. Накануне обстрела руководство госпиталя получило предупреждение от военных Израиля о намерении нанести удары по больнице.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что эвакуация раненых из больницы «Аль-Кудс» в Газе, к которой призывает Израиль, невозможна. Он подчеркнул, что невозможно эвакуировать пациентов из заполненной больницы без угрозы для их жизни. Международное гуманитарное право всегда требует защиты для здравоохранения, напомнил Гебрейесус.

Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) 29 октября информировала, что израильские военные за сутки нанесли 450 ударов по объектам ХАМАС в секторе Газа. Подразделения ЦАХАЛ продолжают расширять зону наземных операций.