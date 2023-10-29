Гаага, Нидерланды, 30 октября, 2023, 00:36 — ИА Регнум. Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан заявил, что Израиль совершает моральное и юридическое нарушение в Газе. Судом были задокументированы дела о преступлениях, совершенных ЦАХАЛ в регионе. Об этом сообщил официальный представитель правительства Палестины Ибрагим Мильхем в комментарии телеканалу Al-Qahera al-Ekhbariya.

Иван Шилов ИА Регнум МУС

Мильхем призвал МУС внести вклад в расследование преступлений, в частности, геноцида, которому подвергаются палестинцы.

Прокуратура МУС начала расследование о возможных военных преступлениях в Палестине ещё в 2021 году.

Предполагаемые преступления в палестино-израильском конфликте подпадают под мандат прокуратуры.

Как сообщало ИА Регнум, в МИД России ранее отмечали, что решения Международного уголовного суда в Гааге не имеют для РФ никакого значения. Россия не признает МУС и его юрисдикцию. МУС не входит в официальные структуры ООН и не имеет отношения к Международному суду ООН, который также заседает в Гааге.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху извинился 29 октября за своё недовольство работой спецслужб, которые не предупредили его об атаке движения ХАМАС. Он признал, что был не прав, обвинив их, что они «ни при каких обстоятельствах и ни на одном этапе» не сообщили о намерениях боевиков.

В обстрелянной израильской армией больнице «Аль-Кудс» в секторе Газа укрываются 14 тыс. мирных жителей.

29 октября Израиль нанёс удар по окрестностям больницы «Аль-Кудс» в секторе Газа. Накануне обстрела руководство госпиталя получило предупреждение от военных Израиля о намерении нанести удары по больнице.