Махачкала, 30 октября, 2023, 01:38 — ИА Регнум. Правительство Дагестана переходит на круглосуточный режим работы, сообщил глава кабинета министров республики Абдулмуслим Абдулмуслимов.

АбуУбайда Здание правительства Дагестана

«Для правительства Дагестана объявлен круглосуточный режим работы. <…> Нельзя распространять панические настроения. Испокон веков дагестанцы — это взвешенные и справедливые люди. Мы не допустим дестабилизации ситуации в республики», — цитирует Абдулмуслимова пресс-служба регионального правительства.

По словам председателя правительства Дагестана, в республике мобилизованы силы всех ведомств.

Как сообщало ИА Регнум, в Дагестане из-за инцидента в аэропорту Махачкалы создали оперативный штаб под руководством главы республики Сергея Меликова. По словам Меликова, собравшиеся на территории аэропорта Махачкалы грубо нарушили закон, оценку их действиям дадут правоохранительные органы. Дагестанцы сопереживают страданиям жителей Палестины и молятся о мире в регионе, добавил он.

В результате происшествия на взлётно-посадочной полосе в аэропорту Махачкалы есть раненые. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, сообщили в министерстве здравоохранения Дагестана.

Российский еврейский конгресс назвал события в Дагестане нетипичными для РФ. Они опасны, потому что угрожают межрелигиозному и межнациональному согласию, могут вызвать неконтролируемые трагические последствия. В конгрессе ожидают принятия решительных мер по нормализации обстановки.

Вечером 29 октября толпа людей прорвалась на взлётно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы. Воздушную гавань временно закрыли, а прилетающие самолёты перенаправили на запасные аэродромы. Беспорядки возле аэропорта начались с акции в поддержку Палестины.