Махачкала, 30 октября, 2023, 01:14 — ИА Регнум. В министерстве здравоохранения Дагестана сообщили, что в результате массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы есть пострадавшие.

Дарья Драй ИА REGNUM Руки врача в перчатках

В Telegram-канале ведомства написали, что в результате происшествия на взлётно-посадочной полосе в аэропорту Махачкалы есть раненые. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Как сообщало ИА Регнум, акции в аэропорту Махачкалы — не что иное, как попытка дестабилизации гражданского мира в России. Так прокомментировала события в Дагестане уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Она напомнила, слова президента Владимира Путина, что каждый «из нас в своих словах и поступках должен исходить из главного — из коренных интересов нашего собственного многонационального народа».

Вечером 29 октября толпа людей прорвалась на взлётно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы. Воздушную гавань временно закрыли, а прилетающие самолёты перенаправили на запасные аэродромы. Беспорядки возле аэропорта начались с акции в поддержку Палестины.

В Росавиации заверили, что аэродром Махачкалы освобождён от несанкционированно проникших туда людей, которые рвались к самолёту прилетевшему из Тель-Авива. По предварительной информации, столичный аэропорт закрыли на приём воздушных судов с 29 октября и до 02:59 мск 6 ноября.

Собравшиеся на территории аэропорта Махачкалы грубо нарушили закон, оценку их действиям дадут правоохранительные органы, заявил 29 октября глава Дагестана Сергей Меликов.

По факту беспорядков в аэропорту Махачкалы возбудили уголовное дело.