Махачкала, 29 октября, 2023, 23:43 — ИА Регнум. В Дагестане из-за инцидента в аэропорту Махачкалы создали оперативный штаб, который возглавил глава республики Сергей Меликов. По информации пресс-службы регионального правительства, в ближайшее время состоится экстренное заседание.

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«Создан оперативный штаб по ситуации с инцидентом в связи с общественно-политической ситуацией в Дагестане. Руководит штабом Глава Дагестана Сергей Меликов», — написали в Telegram-канале правительства республики.

Отмечается, что власти определяют задачи и действия членов штаба. Экстренное заседание состоится с участием руководства органов власти, муниципальных образований и правоохранительных органов.

Как сообщало ИА Регнум, из-за ситуации в аэропорту Махачкалы возбудили уголовное дело за организацию массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ, а также оказанием вооруженного сопротивления представителям власти.

Участники беспорядков задержаны. К уголовной ответственности также привлекут подстрекающих к беспорядкам и к разжиганию межнациональной розни.

Прокуратура Дагестана контролирует дело о беспорядках в махачкалинском аэропорту «Уйташ».

Беспорядки у аэропорта начались 29 октября с участием нескольких тысяч человек, люди пришли с антиизраильскими плакатами и скандировали лозунги в поддержку Палестины. В какой-то момент часть толпы сломала входные двери и прорвалась в здание терминала аэропорта.