Махачкала, 30 октября, 2023, 00:43 — ИА Регнум. Собравшиеся на территории аэропорта Махачкалы грубо нарушили закон, оценку их действиям дадут правоохранительные органы, заявил 29 октября глава Дагестана Сергей Меликов.

President.e-dag.ru Сергей Меликов

«Действия тех, кто собрался сегодня в махачкалинском аэропорту, — грубое нарушение закона! <…> То, что произошло в нашем аэропорту, возмутительно и должно получить соответствующую оценку правоохранительных органов! И это обязательно будет сделано!» — написал он в своём Telegram-канале.

Меликов подчеркнул, что у тех, кто поджидает безоружных людей, нет смелости, чести, решительности и благих намерений. Все участники «беспредела своим поступком воткнули нож» в спины тех, кто отдал и отдаёт жизнь за безопасность Родины.

Глава республики добавил, что дагестанцы сопереживают страданиям жителей Палестины и молятся о мире в регионе.

Как сообщало ИА Регнум, в Дагестане из-за инцидента в аэропорту Махачкалы создали оперативный штаб, который возглавил глава республики Сергей Меликов. Власти определяют задачи и действия членов штаба. Запланировано экстренное заседание оперштаба с участием руководства органов власти, муниципальных образований и правоохранительных органов.

Вечером 29 октября толпа людей прорвалась на взлётно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы. Воздушную гавань временно закрыли, а прилетающие самолёты перенаправили на запасные аэродромы. Беспорядки возле аэропорта начались с акции в поддержку Палестины.

В Росавиации заверили, что аэродром Махачкалы освобождён от несанкционированно проникших туда людей, которые рвались к самолёту, прилетевшему из Тель-Авива. По предварительной информации, аэропорт закрыли на приём воздушных судов с 29 октября и до 02:59 мск 6 ноября.

По факту беспорядков в аэропорту Махачкалы возбудили уголовное дело. Нарушителей задержали. Также к уголовной ответственности привлекут подстрекающих к беспорядкам и к разжиганию межнациональной розни.