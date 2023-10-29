Москва, 30 октября, 2023, 01:12 — ИА Регнум. События в аэропорту Махачкалы нетипичны как для Северного Кавказа, так и для России, подчеркнули 29 октября в Российском еврейском конгрессе (РЕК).

Иван Шилов ИА REGNUM Дагестан

«Такие события, безусловно, опасны, потому что угрожают межрелигиозному и межнациональному согласию, могут вызвать неконтролируемые трагические последствия», — распространила заявление пресс-служба организации.

В РЕК отметили, что находятся в постоянном контакте со всеми государственными структурами, контролирующими ситуацию в стране. В конгрессе ожидают принятия решительных мер по нормализации обстановки и по купированию последствий произошедшего. При этом утверждается, что такие меры уже приняты, о некоторых из них известно.

Координационный центр мусульман Северного Кавказа, подчеркнули в РЕК, также осудил антисемитскую акцию в Дагестане. В официальном заявлении муфтията говорится, что мусульмане не должны выражать ненависть и нетерпимость к представителям других народов и не должны реагировать на призывы к насилию.

Антисемитизм противоречит традициям народов Северного Кавказа, ему нет места в многонациональной России, добавили в РЕК.

Как сообщало ИА Регнум, глава Дагестана Сергей Меликов назвал действия собравшихся в аэропорту Махачкалы грубым нарушением закона. По его словам, дагестанцы сопереживают страданиям жителей Палестины и молятся о мире в регионе. А те, кто поджидает безоружных людей, не имеет смелости, чести, решительности и благих намерений. Все участники «беспредела своим поступком воткнули нож» в спины тех, кто отдал и отдаёт жизнь за безопасность Родины, добавил глава республики.

С точки зрения военного эксперта Юрия Подоляки, в России за подстрекателями в отношении евреев стоит украинский Центр информационно-психологических операций. Для ЦИПСО главное, чтобы в России «началась внутренняя война, которая бы отвлекла власть от уничтожения нацизма».