Махачкала, 30 октября, 2023, 01:00 — ИА Регнум. Акции в аэропорту Махачкалы — не что иное, как попытка дестабилизации гражданского мира в России. Так прокомментировала в своём Telegram-канале события в Дагестане уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

05.мвд.рф Полиция. Дагестан

По мнению омбудсмена, беспорядки в аэропорту Махачкалы совершенно очевидно направлены на разжигание межнациональной розни и могут привести к грубейшим нарушениям прав человека.

Уполномоченный призвала дагестанцев не поддаваться на провокации и строго следовать закону и призывам властей республики.

Она напомнила слова президента Владимира Путина, что каждый «из нас в своих словах и поступках должен исходить из главного — из коренных интересов нашего собственного многонационального народа».

«Всегда надо помнить, что межнациональное и межрелигиозное согласие — это основа российской государственности», — призвала Москалькова.

Как сообщало ИА Регнум, собравшиеся на территории аэропорта Махачкалы грубо нарушили закон, оценку их действиям дадут правоохранительные органы, заявил 29 октября глава Дагестана Сергей Меликов.

Он подчеркнул, что у тех, кто поджидает безоружных людей, нет смелости, чести, решительности и благих намерений. Все участники «беспредела своим поступком воткнули нож» в спины тех, кто отдал и отдаёт жизнь за безопасность Родины.

Из-за инцидента в аэропорту Махачкалы создали оперативный штаб, который возглавил Меликов.

Вечером 29 октября толпа людей прорвалась на взлётно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы. Воздушную гавань временно закрыли, а прилетающие самолёты перенаправили на запасные аэродромы. Беспорядки возле аэропорта начались с акции в поддержку Палестины.

В Росавиации заверили, что аэродром Махачкалы освобождён от несанкционированно проникших туда людей, которые рвались к самолёту, прилетевшему из Тель-Авива. По предварительной информации, аэропорт закрыли на приём воздушных судов с 29 октября и до 02:59 мск 6 ноября.

По факту беспорядков в аэропорту Махачкалы возбудили уголовное дело.