Ижевск, 29 октября, 2023, 20:58 — ИА Регнум. В Ижевске на улице Гольянский посёлок загорелся склад, площадь пожара составила 3800 кв. м, сообщила 29 октября пресс-служба МЧС Удмуртии в своём Telegram-канале.

МЧС России

«Сегодня, 29 октября, около 20.15 поступило сообщение о горении склада в Ижевске на ул. Гольянский посёлок. По предварительной информации, горение происходит внутри склада», — сказано в сообщении.

В МЧС добавили, что со слово представителей охраны на момент пожара внутри людей не было.

Как передавало ИА Регнум, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды республики Коми сообщила, что около посёлка Верхнеколвинск взорвался резервуар для временного хранения нефти. Она предположила, что возможно произошла детонация остаточных газов. На месте работают семь пожарных подразделений. По предварительной информации, пострадал один человек.

Кроме того, 29 октября пожар вспыхнул на территории Афипском нефтеперерабатывающем заводе, возгорание оперативно ликвидировали. Инфраструктура завода не повреждена, самому предприятию и жителям близлежащих населённых пунктов ничто не угрожает, сообщали в оперативном штабе Краснодарского края.

А 28 октября огонь вспыхнул в гостинице Kamarooms в Набержных Челнах и успел охватить все этажи здания. Информации о пострадавших не поступало. Площадь возгорания составляла 4 тысячи квадратных метров. Из горящего здания были эвакуированы 72 человека. В ликвидации пожара принимали участие 77 специалистов и 25 единиц техники.