Набережные Челны, Татарстан, 28 октября, 2023, 11:08 — ИА Регнум. Площадь пожара в гостинице в Набережных Челнах составляет 4 тысячи квадратных метров. Возгорание удалось локализовать. Об этом сообщило МЧС России в своём официальном Telegram-канале.

Кадр из видео

В ведомстве заявили, что персонал и посетители гостиницы эвакуированы. На месте задействованы 77 специалистов и 25 единиц техники.

Ранее стало известно, что огонь вспыхнул в гостинице Kamarooms и уже успел охватить все этажи здания. Информации о пострадавших на данный момент нет.

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Как сообщало ИА Регнум, в Якутске при пожаре в офисе погиб один человек. В результате пожара пострадали 11 человек. Четверо были госпитализированы в Центр экстренной медицинской помощи (ЦЭМП), состояние троих из них оценивалось как тяжёлое. Ещё шесть человек отказались от госпитализации, помощь им оказали на месте.