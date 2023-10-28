Казань, 28 октября, 2023, 10:48 — ИА Регнум. В одной из гостиниц в Набережных Челнах вспыхнул пожар. Об 28 октября сообщил Telegram-канал «112».

Кадр из видео

«Крупный пожар в гостинице Kamarooms в Набережных Челнах», — говорится в сообщении.

Уточняется, что огнь охватил все этажи здания, информации о пострадавших нет.

В Набережных Челнах в одной из гостиниц вспыхнул пожар

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Как передавало ИА Регнум, в московской гостинице, расположенной на Литовском бульваре, произошёл пожар. Из горящего здания уже спасли шесть человек.

Ранее сообщалось о пожаре в центральном здании Московского государственного университета на Ленинских горах. По данным источника ИА Регнум, возгорание зафиксировали на четвёртом этаже в книгохранилище. Площадь пожара составила 4 кв. м. Прибывшие на место пожарные оперативно ликвидировали открытое горение.