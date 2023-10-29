Северский район, Краснодарский край, 29 октября, 2023, 06:45 — ИА Регнум. На территории Афипского нефтеперерабатывающего завода вспыхнул пожар, возгорание оперативно ликвидировали, сообщил 29 октября оперативный штаб Краснодарского края со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу Северского района.

ИА REGNUM На пожар

«Ночью с 28 на 29 октября произошло локальное возгорание на территории Афипского НПЗ, которое оперативно ликвидировано службами завода в течение получаса», — написали в Telegram-канале оперштаба.

Причины пожара устанавливаются. Пострадавших в результате происшествия нет. Инфраструктура завода не повреждена, самому предприятию и жителям близлежащих населённых пунктов ничего не угрожает.

Как сообщало ИА Регнум, в районе шести утра 13 июня на Краснодарском нефтеперерабатывающем заводе произошёл пожар. Огонь распространился на площадь 20 кв. м. Вскоре открытое горение ликвидировали. Пострадавших нет. В региональном оперштабе причиной пожара назвали технологический сбой на факельном стояке.

Ночью 29 октября российские средства ПВО уничтожили 36 беспилотников ВСУ над акваторией Чёрного моря и северо-западной частью полуострова Крым.