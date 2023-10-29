Сыктывкар, 29 октября, 2023, 13:21 — ИА Регнум. Резервуар для временного хранения нефти взорвался около посёлка Верхнеколвинск в республике Коми. Об этом 29 октября сообщила министр природных ресурсов и охраны окружающей среды региона Екатерина Киселевич в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Под Усинском, около посёлка Верхнеколвинск произошёл взрыв резервуара временного содержания нефти», — написала она, добавив, что данный объект находится в ведении одного из предприятий.

Киселевич уточнила, что на место выехал пожарный отряд. По предварительной информации, пострадал один человек, добавила она.

«Резервуар был пустой, проходили мероприятия по очистке, нефти не было», — уточнила министр, добавив, что утечки и возможного загрязнения нет.

Она предположила, что возможно произошла детонация остаточных газов. На месте работают семь пожарных подразделений.

Как передавало ИА Регнум, утром 20 сентября глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о пожаре возле нефтебазы и аэропорта Адлер. Загорелся резервуар «Роснефти» с дизельным топливом. ЧП произошло на Авиационной улице. По данным губернатора, угрозы распространения огня нет. Перед пожаром, по словам очевидцев, прогремел взрыв. По данным администрации Сочи, сообщение о пожаре на складе поступило в 05:15 мск.

Позже Кондратьев сообщил, что пожар ликвидировали, площадь возгорания не превысила 100 квадратных метров. Он добавил, что в результате ЧП никто не пострадал. В тушении задействовали 15 единиц техники и более 60 сотрудников экстренных и аварийных служб.