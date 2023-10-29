Нью-Йорк, США, 29 октября, 2023, 16:52 — ИА Регнум. Эвакуация раненых из больницы «Аль-Кудс» в Газе, к которой призывает Израиль, невозможна. Об этом глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил 29 октября в соцсети X.

who. int Тедрос Гебрейесус

«Сообщение Палестинского Красного полумесяца об угрозах эвакуации больницы «Аль-Кудс» в Газе вызывает глубокую обеспокоенность», — написал глава ВОЗ.

Он подчеркнул, что невозможно эвакуировать пациентов из заполненной больницы без угрозы для их жизни. Международное гуманитарное право всегда требует защиты для здравоохранения, напомнил Гебрейесус.

Как сообщало ИА Регнум, израильские военные предупредили палестинскую организацию «Красный полумесяц» о намерении нанести удары по больнице «Аль-Кудс» в городе Газа. Они призвали эвакуировать медучреждение, в котором помимо 400 пациентов находятся примерно 12 тыс. мирных жителей, спасающихся от бомбёжек.