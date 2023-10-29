Нарьян-Мар, 29 октября, 2023, 18:38 — ИА Регнум. Вертолёт Ми-8 с 16 пассажирами вынужден был совершить аварийную посадку в Ненецком автономном округе. Об этом сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура в Telegram-канале.

Mil.ru Ми-8

«По предварительным данным, во время выполнения рейса по маршруту Нарьян-Мар — посадочная площадка у месторождения им. А. Титова у воздушного судна произошёл отказ левого двигателя. Вертолёт с 16 пассажирами и тремя членами экипажа благополучно приземлился в пункте назначения. Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства и техническое состояние воздушного судна, при наличии оснований примет меры реагирования», — говорится в сообщении прокуратуры.

Как ранее передавало ИА Регнум, в Новосибирской области из-за проблем с одним из двигателей совершил вынужденную посадку пассажирский авиалайнер Boeing 737-800 авиакомпании S7 Airlines («Сибирь»). Рейс следовал из Москвы в Томск. Посадка Boeing прошла в штатном режиме. На борту самолёта находились 165 пассажиров. Позже самолёт отстранили от работы.

В конце сентября у самолёта Ан-26, летевшего из Ленска в Иркутск, отказал двигатель. В результате поломки воздушное судно совершило аварийную посадку в аэропорту назначения. На борту самолёта находились четыре члена экипажа и 25 пассажиров. Посадка прошла благополучно.