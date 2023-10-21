Новосибирск, 21 октября, 2023, 07:03 — ИА Регнум. Boeing 737 авиакомпании S7 Airlines, совершивший накануне экстренную посадку в Новосибирске с одним работающим двигателем, отстранили от полётов. Об этом в субботу, 21 октября, сообщили ТАСС в пресс-службе перевозчика.

Mika V. Stetsovski Boeing 737-800 авиакомпании S7 Airlines

«Самолёт отстранён от полётов и направлен на техническое обслуживание. Специалисты проводят все необходимые работы», — рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что на замену было направлено резервное воздушное судно, доставившее пассажиров в Томск.

Как передавало ИА Регнум, в пятницу, 20 октября, пассажирский авиалайнер Boeing 737-800 авиакомпании S7 Airlines, следовавший из Москвы в Томск, совершил вынужденную посадку в аэропорту Толмачёво в Новосибирске из-за проблем с двигателем. На борту воздушного судна находились 165 пассажиров.

Сообщалось, что Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку в связи с подозрением на возможное нарушение правил о безопасности полётов.