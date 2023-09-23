Иркутск, 23 сентября, 2023, 13:40 — ИА Регнум. Следовавший из Ленска в Иркутск самолёт Ан-26 совершил 23 сентября аварийную посадку в аэропорту назначения из-за отказа двигателя. Об этом сообщила пресс-служба СК на транспорте.

Илья Наймушин/РИА Новости Пассажирский самолёт Ан-26

«На борту воздушного судна находились четыре члена экипажа и 25 пассажиров. Посадка самолёта прошла благополучно», — говорится в сообщении.

Пострадавших в инциденте нет, добавили в СК. По факту произошедшего начали проверку, следователи устанавливают причины нарушения работы двигателя.

Как сообщало ИА Регнум, лайнер Airbus A320, следовавший из Сочи в Омск 12 сентября, аварийно приземлился на пшеничное поле в Новосибирской области, никто не пострадал. В самолёте находились 159 пассажиров и шестеро членов экипажа. Позднее стало известно, что аварийно севший в поле самолёт не получил серьёзных повреждений и в будущем сможет выполнять полёты.