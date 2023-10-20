Вашингтон, 20 октября, 2023, 10:44 — ИА Регнум. Украина неспособна одержать победу над Россией даже с колоссальной помощью западных стран. Об этом 19 октября написал подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в статье для издания Responsible Statecraft.

Евгений Биятов/РИА Новости Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО

«Вероятного пути к военной победе Киева не существует, независимо от того, сколько денег выделит Конгресс, сколько танков мы (США. — Прим. ред.) предоставим или сколько артиллерийских снарядов мы произведём», — говорится в статье.

Автор призвал Запад признать эту очевидную истину и указал на то, что на контрнаступление ВСУ были затрачены громадные ресурсы, однако оно не смогло оправдать ожиданий и принесло украинской армии лишь «умопомрачительные» потери личного состава и боевой техники.

При этом царящий в США политический хаос и обострение грозящей взрывом ближневосточной ситуации могут отвлечь внимание общественности от проведения разумной комплексной проверки, необходимой, чтобы определить, стоит ли увеличить финансирование Киева, уточнил эксперт.

«Если Украина не смогла прорвать российскую оборонительную линию после четырёх месяцев атак, полугода подготовки, получения 46 миллиардов долларов военной помощи, а также значительной разведывательной поддержки, то на каких основаниях сторонники дополнительного финансирования могут утверждать, что предоставление ей ещё одного многомиллиардного пакета приведёт к успеху там, где все предыдущие усилия потерпели неудачу?» — задался вопросом Дэвис.

Он подчеркнул, что у сторонников наращивания финансирования Киева нет никаких оснований для таких утверждений. У Вашингтона нет конкретного плана по прекращению боевых действий на Украине, заключил эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 20 октября автор французского издания Front Populaire написал, что Киеву придётся пойти на ряд серьёзных уступок ради достижения мира. В числе таковых он назвал: признание потери ранее подконтрольных киевским властям территорий, отказ Украины от желания вступить в НАТО и ЕС, закрепление использования русского языка наравне с украинским в конституции страны и ограниченную форму демилитаризации ВСУ.

Президент России Владимир Путин 18 октября похвалил Украину, власти которой начали задумываться о переговорах, однако подчеркнул, что этого недостаточно. Глава государства призвал Киев сделать какие-либо конкретные действия в этом направлении. Президент также уточнил, что сначала следует отменить декрет, запрещающий Киеву переговоры с Россией.

Глава киевского режима Владимир Зеленский в октябре 2022 года подписал указ о невозможности переговоров с Путиным. Он также заявлял о своём нежелании вести переговоры, в том числе лично, ранее в одном из своих выступлений.