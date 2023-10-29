Тель-Авив, Израиль, 29 октября, 2023, 16:26 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху извинился 29 октября за своё недовольство работой спецслужб, которые не предупредили его об атаке движения ХАМАС. Он признал, что был не прав, обвинив их, что они «ни при каких обстоятельствах и ни на одном этапе» не сообщили о намерениях боевиков.

Dana Kopel/Global Look Press Биньямин Нетаньяху

«То, что я сказал, не следовало говорить, я прошу прощения. Я полностью поддерживаю всех руководителей силовых структур. Я поддерживаю начальника штаба, а также командиров и солдат ЦАХАЛ, вместе мы победим», — написал израильский политик в соцсети X (ранее Twitter).

Как передавало ИА Регнум, перед этим израильский премьер удалил пост с критикой спецслужб, в котором обвинил их в допущении атаки ХАМАС. Его слова вызвали возмущение общественности, и он решил удалить своё сообщение. Перед этим лидер израильской оппозиции Яир Лапид заявил, что Нетаньяху «пересёк красную черту» в обвинениях армии в неудачах после начала эскалации палестино-израильского конфликта.

Помимо этого, в США в тот же день заявили, что израильские власти решили отложить крупномасштабную операцию в секторе Газа и заменить её несколькими локальными, согласованными с США.