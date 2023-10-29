Рамалла , 29 октября, 2023, 12:52 — ИА Регнум. Бойцы военного крыла ХАМАС продолжают бои на севере сектора Газа к северо-западу от города Бейт Лахия, говорится в сообщении движения в Telegram-канале.

Mamoun Wazwaz/Global Look Press

«Бригады Иззээдин аль-Кассам продолжают противостоять сионистским силам, проникшим в район Аль-Амирия к северо-западу от Бейт Лахии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что бригады вступили в вооруженные столкновения и обстреляли транспортные средства ЦАХАЛ снарядами «Аль-Ясин 105» и минометными снарядами, а также провели несколько операций с участием снайперов.

Как передавало ИА Регнум, на брифинге 29 октября официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил, что израильские военные продолжают расширять наземные операции в Газе. За день до этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале второго этапа войны против ХАМАС, и силы ЦАХАЛ вошли в сектор Газа, чтобы уничтожить инфраструктуру палестинского движения и освободить заложников.

В свою очередь, президент России Владимир Путин 25 октября назвалпроисходящее на Ближнем Востоке гуманитарной катастрофой. По его словам, контртеррористическая борьба не может вестись по принципу коллективной ответственности, когда мирные жители гибнут целыми семьями.