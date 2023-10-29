Москва, 29 октября, 2023, 13:47 — ИА Регнум. Потери украинских войск на южнодонецком направлении составили 130 военных. Об этом на брифинге 29 октября сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Потери противника составили до 130 военнослужащих, бронетранспортер, два автомобиля, а также гаубица Д-20», — заявил военный.

За сутки российские войска ударили по подразделениям 72-й механизированной бригады ВСУ в районах Угледара и Водяного в Донецкой Народной Республике, добавили в ведомстве.

Помимо этого на херсонском направлении ВСУ потеряли за сутки до 55 человек. Как отметили в Минобороны, вместе с живой силой российские военные ликвидировали два автомобиля и две гаубицы «Мста-Б».

Как передавало ИА Регнум, 27 октября Конашенков сообщил об улучшении позиций российских военных на южнодонецком направлении. В частности, начиная с 21 октября, ВС России нанесли поражение формированиям 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ и 128-й бригады теробороны. За неделю ВСУ потеряли более 885 бойцов.

Позднее начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов также сообщил о выполнении российскими бойцами поставленных перед ними боевых задач на южнодонецком направлении. Артиллерия и авиация ударили по местам скопления ВСУ вблизи Новомихайловки, Катериновки, Водяной, Угледара, Золотой Нивы, Урожайного и Старомайорского.