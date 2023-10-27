Москва, 27 октября, 2023, 14:24 — ИА Регнум. Российские войска в течение недели улучшили положение по переднему краю на южнодонецком направлении. Об этом официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 27 октября на брифинге.

Министерство обороны РФ

Он уточнил, что за период с 21 октября подразделения ВС России нанесли поражение подразделениям 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, а также 128-й бригады территориальной обороны Украины возле села Старомайорское, города Угледара и посёлка Урожайное в ДНР.

Противник за неделю потерял более 885 бойцов, танк, четыре боевые бронированные машины, 17 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии.

Накануне представитель Минобороны сообщил, что ВС России нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ под Угледаром в ДНР. Бои шли у города Угледара, посёлка Урожайное, сёл Старомайорского и Никольского. Противник за сутки потерял на южнодонецком направлении до 100 бойцов и две боевые бронированные машины.

Как сообщало ИА Регнум, российский спецназ применяет «тактику загнанного зверя» против украинских боевиков под Клещеевкой. При обнаружении группы противника по ней сначала открывают огонь из миномёта и загоняют в окопы, укрытия или блиндажи. Потом группу добивают с учётом предсказуемости действий противника и отсутствия для него путей отхода.