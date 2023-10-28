Москва, 28 октября, 2023, 05:48 — ИА Регнум. Силами российских военных поражены живая сила и техника четырёх бригад ВСУ на территории Донецкой Народной Республики, сообщили в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Авиация в зоне СВО

По словам начальника пресс-центра группировки «Восток» Олега Чехова, боевые задачи ВС России были выполнены на южнодонецком направлении фронта.

Российские войска при поддержке артиллерии и авиации нанесли удары по местам сосредоточения живой силы и техники подразделений 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотной бригад, 128-й бригады территориальной обороны ВСУ вблизи населённых пунктов Новомихайловка, Катериновка, Водяная, Угледар, Золотая Нива, Урожайное и Старомайорское.

Как передавало ИА Регнум, 27 октября в Минобороны РФ заявили об улучшении положения российских сил по переднему краю на южнодонецком участке фронта. За период с 21 октября украинская армия потеряла более 885 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, 17 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии.

Бывший разведчик Вооружённых сил США Скотт Риттер отметил, что Россия проводит операции по окончательной ликвидации украинских вооружённых формирований. Российские военные могут сделать это с большим размахом, так как у ВСУ больше нет никакой авиации. Многие украинские пилоты отказываются взлетать на своих истребителях из-за мгновенных атак зенитных ракетных комплексов ВС РФ.