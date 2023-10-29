Москва, 29 октября, 2023, 13:47 — ИА Регнум. Вооружённые силы (ВС) России уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель», предназначенную для противодействия беспилотникам, в районе населённого пункта Комсомольское Запорожской области, сообщил 29 октября официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он уточнил, что на запорожском направлении российские военные также нанесли поражение живой силе 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Работино.

По данным Минобороны, общие потери ВСУ на данном направлении составили до 40 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей. На южнодонецком направлении потери украинских войск составили 130 военных. На донецком направлении ВСУ потеряли до 110 военных, а на краснолиманском — до 70-ти военнослужащих.

Также Конашенков информировал, что ВС России уничтожили за сутки 44 украинских беспилотника в районах населённых пунктов Нырково, Площанка, Троицкое ЛНР, Золотаревка, Верхнеторецкое ДНР, а также Новофёдоровка и Васильевка Запорожской области.

«Буковель-АD» предназначена для раннего обнаружения БПЛА противника и полного блокирования сигналов передачи данных, управления и навигации (GPS / ГЛОНАСС). Ключевым элементом этого решения является наземная станция, состоящая из модулей обнаружения, управления и генерации помеховых сигналов. Станция может монтироваться как на машине повышенной проходимости, так и на треноге, и способна эффективно работать на расстоянии до 15 км, что вполне достаточно как для прикрытия складов, так и любых других объектов на линии соприкосновения.