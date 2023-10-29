Москва, 29 октября, 2023, 13:47 — ИА Регнум. Авиация, артиллерия и тяжёлые огнемётные системы Вооружённых сил РФ нанесли поражение живой силе ВСУ в районе населённого пункта Работино Запорожской области. Об этом 29 октября сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Tsitsagi Nikita/Global Look Press

«На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем нанесено поражение живой силе 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Работино», — сказал Конашенков.

Он добавил, что общие потери ВСУ за сутки составили до 40 военных, две бронемашины, восемь автомобилей. Около населённого пункта Комсомольское уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Буковель».

Как передавало ИА Регнум, 27 октября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что Вооружённые силы РФ уничтожили как минимум четыре танка Leopard на ореховском направлении в Запорожской области. Он отметил, что российские военные нанесли по технике противника удары из тяжёлой огнеметной системы «Солнцепёк». В результате четыре танка Leopard были уничтожены на этом участке.