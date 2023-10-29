Симферополь, 29 октября, 2023, 13:17 — ИА Регнум. На Крымском мосту возобновили движение автотранспортных средств со стороны Тамани. Об этом сообщил информационный центр по Крымскому мосту в Telegram-канале.

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Движение автотранспорта по Крымскому мосту со стороны Тамани возобновлено, говорится в сообщении.

Сообщается, что также было возобновлено движение автотранспорта по Крымскому мосту со стороны Керчи.

Как передавало ИА Регнум, ранее движение автомобилей по Крымскому мосту было временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. О причинах временного перекрытия пока неизвестно.

22 октября на Крымском мосту уже перекрывали движение в сторону Керчи. Однако тогда зоны досмотров не вводились. Также временная приостановка автомобильного движения по Крымскому мосту произошла утром 14 октября и на несколько часов из-за восстановительных работ 10 октября.