Газа, Палестина, 29 октября, 2023, 11:52 — ИА Регнум. Тысячи человек ворвались в продовольственные склады и распределительные центры Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), забрав муку и предметы первой необходимости. Об этом говорится в официальном заявлении агентства ООН.

Hasan Mrad/Global Look Press

В сообщении сказано, что тысячи жителей ворвались на склады БАПОР в Дейр-эль-Балахе, где миссия хранит грузы гуманитарных конвоев, прибывающих из Египта.

«Это тревожный признак того, что гражданский порядок начинает разрушаться после трёх недель войны и жёсткой осады Газы. Люди напуганы, разочарованы и в отчаянии. Напряжённость и страх усугубляются отключением телефонов и интернет-линий. Они чувствуют, что предоставлены сами себе, отрезаны от своих семей внутри Газы и остального мира», — заявил директор по делам БАПОР в секторе Газа Томас Уайт.

По словам Уайта, запасы на рынке иссякают, а гуманитарной помощи, поступающей в Газу на грузовиках из Египта, недостаточно. Потребности анклава огромны, хотя бы для элементарного выживания, в то время как помощь, которую получает Газа, «скудна и непостоянна».

По данным БАПОР, за прошедшую неделю в Газу прибыло чуть более 80 грузовиков с гуманитарной помощью. Однако в субботу, 28 октября, колонны с продовольствием не смогли проехать из-за отключения связи. БАПОР, будучи главным участником приёма и хранения гумпомощи в секторе Газа, не смогло связаться с египетской стороной для координации прохождения колонны.

«Нынешняя система конвоев обречена на провал. Очень мало грузовиков, медленные процессы, строгие проверки, поставки, не соответствующие требованиям БАПОР и других организаций по оказанию помощи, и, главным образом, продолжающийся запрет на топливо — всё это рецепт провала системы. Мы призываем к регулярному и устойчивому потоку гуманитарных грузов в сектор Газа, чтобы удовлетворить потребности, особенно в условиях роста напряжённости и разочарования», — заключил Уайт.

Ранее сообщалось, что гуманитарные усилия в Газе, которые проводят Египет и США, будут расширены.

Как передавало ИА Регнум, официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что Израиль 28 октября пропустит на юг сектора Газа грузовики с медикаментами, питьевой водой и провиантом. По его словам, на юг Газы будут допущены 10 грузовиков с водой, продуктами и топливом, сейчас идёт проверка автотранспортных средств.

Однако недавно стало известно, что самому Израилю грозит нехватка продовольствия, о чём писали СМИ. В случае, если судоходные компании решат, что израильские порты слишком опасны для захода грузовых кораблей, Израиль может столкнуться с продовольственным кризисом, так как почти полностью зависит от импорта продовольствия.