Вашингтон, 25 октября, 2023, 16:35 — ИА Регнум. Израиль уже в ближайшее время может столкнуться с проблемой нехватки продовольствия в случае, если прекратится заход судов в израильские порты. Об этом сообщает американское издание Foreign Policy.

Андрей Широков/ТАСС

Издание отмечает, что судоходные компании могут решить, что израильские порты слишком опасны для захода грузовых кораблей.

В статье говорится, что, по данным минсельхоза США за 2022 год, Израиль почти полностью зависит от импорта сахара, растительных масел, зерна и кормов. Помимо этого, еврейское государство также зависит от импорта живого скота. Израиль импортирует в три раза больше продовольствия, чем экспортирует и весь импорт приходится на порты Ашдода и Хайфы.

Как сообщало ИА Регнум, генсек ООН Антониу Гутерриш предупредил об угрозе нехватки топлива в секторе Газа, что, по его мнению, может обернуться катастрофой. По словам Гутерриша запасов топлива в секторе Газа осталось на считаные дни, а анклаву грозит катастрофа.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Израиль столкнулся с беспрецедентной атакой, но отвечает на неё тоже достаточно жестокими методами. Путин добавил, что, несмотря на ожесточение с обеих сторон, нужно думать о гражданском населении, а решать палестинский вопрос нужно мирными средствами, а именно вернуться к формуле ООН по созданию палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.