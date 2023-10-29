Тель-Авив, Израиль, 29 октября, 2023, 08:09 — ИА Регнум. Каир и Вашингтон планируют расширить гуманитарные поставки в сектор Газа. Об этом заявил официальный представитель Армии Израиля Даниэль Хагари.

Иван Шилов ИА Регнум Бомбардировка Газы

«Завтра гуманитарные усилия в Газе, которые проводят Египет и США, будут расширены», — уточнил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обсудили по телефону дипломатические усилия по снижению напряжённости в секторе Газа и пути выполнения резолюции Генеральной Ассамблеи ООН в отношении палестинского анклава. Стороны поговорили о координации гуманитарных усилий для мирного населения Газы.

Посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль заявил, что палестинский лидер Махмуд Аббас призвал остановить боевые действия хотя бы на время, не исключено начало переговорного процесса. По его словам, президент Палестины подтвердил, что надо хотя бы временно остановить войну, открыть дороги для гуманитарной помощи.

Президент РФ Владимир Путин 25 октября на встрече с представителями религиозных конфессий России назвал происходящее на Ближнем Востоке гуманитарной катастрофой. За совершённые другими преступления не должны отвечать ни в чём не повинные люди, сказал он. Борьба с терроризмом не должна вестись по пресловутому принципу коллективной ответственности, когда также гибнут старики, женщины, дети и целые семьи. Сотни тысяч людей остаются без крова, еды, воды и медпомощи, добавил Путин.