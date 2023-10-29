Москва, 29 октября, 2023, 07:48 — ИА Регнум. Практически ежедневно военнослужащие украинской армии на разных направлениях добровольно сдаются в плен. Об этом «РИА Новости» рассказал замкомандующего 2-м армейским корпусом ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Чаще стали, по словам командира, сдаваться боевики на артёмовском направлении. Через день-два, максимум три, обязательно бывают новые пленные, уточнил Алаудинов.

Командир «Ахмата» добавил, что ВСУ несут колоссальные потери, украинские резервы восполняются в кратчайшие сроки, но качество личного состава становится хуже.

«Сейчас уже на фронт бросаются инвалиды во всех отношениях. То есть и инвалиды, и люди, которые абсолютно неадекватные, забрасываются на фронт украинской стороной. За счёт этого они несут очень большие потери и, естественно, принимают чаще решение сдаваться в плен», — резюмировал Апты Алаудинов.

Как сообщало ИА Регнум, бойцы 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск Вооружённых сил РФ взяли в плен группу солдат ВСУ под Купянском 28 октября.

Шесть человек сдались в плен. Из них двое ранены.

27 октября официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что за неделю 54 украинских военных из шести бригад добровольно сдались в плен.

Министр обороны Сергей Шойгу сказал, что за минувшие три-четыре недели много военнослужащих ВСУ были захвачены либо сами сдались в плен. Он отметил, что бойцы ВСУ рассказывают о плохом психологическом состоянии в подразделениях украинской армии.