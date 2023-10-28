Москва, 28 октября, 2023, 19:54 — ИА Регнум. Бойцы 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск Вооружённых сил РФ взяли в плен группу солдат ВСУ под Купянском. Об этом 28 октября сообщило «РИА Новости».

Иван Шилов ИА Регнум

«Шесть человек сдались в плен. Из них двое ранены», — приводит агентство слова российского разведчика.

Отмечается, что пленные были в составе 54-й бригады ВСУ. Они сложили оружие добровольно после того, как российские бойцы зашли на их позиции.

Как сообщало ИА Регнум, 27 октября официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что за неделю 54 украинских военных из шести бригад добровольно сдались в плен.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 25 октября во время беседы с военнослужащими группировки «Восток» в зоне СВО сообщил, что за минувшие три-четыре недели много военнослужащих ВСУ были захвачены либо сами сдались в плен. Он отметил, что бойцы ВСУ рассказывают о плохом психологическом состоянии в подразделениях украинской армии.